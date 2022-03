KRIR wystąpił o dofinansowanie zakupu nawozów dla gospodarstw do 300 ha

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie powierzchni gospodarstwa, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z 25 marca 2022 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie powierzchni gruntów, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów. Wniosek to efekt opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidującego taką pomoc.18 marca br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej.

"Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzony limit, polegający na tym, że dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w jednym gospodarstwie, jest zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski. Zarząd Krajowej Rady wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji oraz przyznanie dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z konstytucyjną definicją gospodarstwa rodzinnego." - argumentuję we wniosku Izby.

Według założeń rządowego projektu, wysokość pomocy ma być ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada już faktur sprzed roku ­– średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt przewiduje maksymalny limit pomocy:

- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach PROW na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.