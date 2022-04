Krowa przygniotła młodą rolniczkę

28-letnia kobieta trafiła do szpitala po tym, jak krowa przycisnęła ją do muru obory.

Do poważnego wypadku przy pracy doszło w jednym z gospodarstw w miejscowości Przewóz, w gminie Piotrków Kujawski, w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak podaje Gazeta Lubuska, 28-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń, gdy w trakcie oprzątania przygniotła ja do ściany obory krowa. Bliscy wezwali na miejsce służby ratownicze, które udzieliły poszkodowanej pierwszej pomocy. Ratownicy zdecydowali, by zadysponować do gospodarstwa śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by rolniczka szybciej trafiła do szpitala pod opiekę specjalistów.

Strażacy z PSP Radziejów i OSP Piotrków zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. Stan poszkodowanej rolniczki nie jest znany.