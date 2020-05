Kto truje pszczoły w pasiekach pod Skierniewicami? Jest nagroda za wskazanie sprawcy

Nieznany sprawca oblał trucizną 39 uli, uśmiercając pszczele rodziny w dwóch pasiekach pod Skierniewicami. To kolejny atak na pszczelarzy w tej okolicy.

O zdarzeniu poinformowała Pasieka Słodka Natura, działająca od wielu lat we wsi Zaręby pod Skierniewicami (woj. łódzkie). Do ataku zwyrodnialca doszło prawdopodobnie w nocy z 29/30 kwietnia br. To już trzeci atak na pasieki w tej okolicy, tymczasem policja wciąż pozostaje bezradna.



„Są takie chwile gdy brakuje słów... Jedna z naszych stacjonarnych pasiek oraz pasieki kilku najbliższych pszczelarzy zostały celowo wytrute. Pszczoły trzymamy w tym miejscu już 5 lat i żyjemy w zgodzie z okolicznymi pszczelarzami. Ba! Pomagamy sobie nawzajem i nawet zaprosiliśmy naszego przyjaciela, aby postawił w tym miejscu pszczoły, bo miał u siebie słabe zbiory (jego pszczoły też zostały wytrute).” – czytamy we wspomnianym wpisie w mediach społecznościowych.



-Atak miał miejsce w jednej z sąsiednich wsi Osłuchów, gdzie stoi część naszych uli – mówi poszkodowany pszczelarz Andrzej Malewski. - Ule zostały oblane jakąś białą, cuchnącą cieczą, w wyniku czego pszczoły zostały wytrute. Stało się to prawdopodobnie w nocy, bo byłem tak poprzedniego dnia późnym popołudniem, i wszystko było w porządku. Nam zmarło 28 rodzin, a znajomemu 11. Policja pobrała próbki tej substancji oraz martwe owady do analizy, ale wyników badań jeszcze nie znamy.

-Przeraża fakt, że to już trzeci atak na pasieki w naszej okolicy, a ten zwyrodnialec pozostaje bezkarny – dodaje oburzony pszczelarz. -My zostaliśmy poszkodowani już drugi raz w tym roku, ale poszkodowanych jest więcej. Myślę, że ogółem ofiarą tego truciciela padło już ponad 100 pszczelich rodzin. Nie chodzi tu więc o sąsiedzkie konflikty. Być może to jest przejaw skrajnie nieuczciwej konkurencji, a być może pszczoły zabija jakiś psychopata. Wiele wskazuje na to, że ule namierza przy pomocy drona, bo ule kolegi były ukryte za krzewami i drzewami i nie było ich zupełnie widać ani z drogi, ani z pola.



Poszkodowany właściciel wyznaczył nagrodę w wysokości 5000 zł na wskazanie sprawcy. „Mam nadzieję, że karma kiedyś wróci do osoby, która to zrobiła.” – kwituje w swoim fejsbukowym wpisie.