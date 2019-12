Kumulacja pomarańczy w naczepie tira

Pilscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli hiszpańską ciężarówkę przewożącą w chłodni pomarańcze dla jednego z dyskontów spożywczych.

Wielkopolscy funkcjonariusze WITD zatrzymali na obwodnicy Piły tira na hiszpańskich numerach. Uwagę inspektorów przykuł wygląd opon na kołach przy osi napędowej ciągnika. Wszystko wskazywało na to, że naczepa tira jest mocno przeładowana.

Pojazd z naczepa skierowano do ważenia. Okazało się, że nacisk osi napędowej pojazdu wyniósł aż 14,1 tony i przekroczył dopuszczalne na obwodnicy Piły 11,5 tony. Norma została przekroczona o ponad 20 procent. W związku z tym naruszeniem hiszpański przewoźnik zapłacił kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej, która może wynieść 15 tysięcy złotych.

Kierowca wiózł ładunek pomarańczy do poznańskich marketów jednej z sieci handlowych. Gdy inspektorzy zajrzeli do ładowni, okazało się, że towar został wewnątrz źle rozłożony. Wszystkie skrzynki z owocami ustawiono w głębi naczepy, w okolicach osi napędowej kontrolowanego zestawu. Wystarczyło by, gdyby kierowca rozłożył skrzynie na całej powierzchni w ładowni, by doprowadzić pojazd do normatywności.