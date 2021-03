Kwitnie proceder nielegalnej produkcji alkoholu

Nie ma tygodnia, by policjanci z większości powiatów w kraju nie ujawniali nielegalnych wytwórni alkoholu. Często znajdują się one w gospodarstwach.

Aparaturę do produkcji alkoholu, beczki z zawartością zacieru oraz gotowy już produkt znaleźli policjanci z komendy w Radzyniu Podlaskim wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w pewnym gospodarstwie w gminie Borki (woj. podlaskie). Nielegalna bimbrownia mieściła się w kotłowni budynku mieszkalnego. W wyniku przeszukania służby zabezpieczyły 360 litrów zacieru, niemal 7 litrów gotowego alkoholu, oraz aparaturę. Z ustaleń policjantów wynika, że domową produkcją alkoholu zajmował się 70-letni właściciel posesji. Grozi mu kara do 1 roku pozbawienia wolności.



Inną bimbrownię ujawnili policjanci w gospodarstwie pod Pasłękiem w województwie warmińsko-mazurskim. W budynku gospodarczym należącym do 42-latka znaleźli destylator, 3 beczki o łącznej zawartości ponad 500 litrów zacieru, 60 litrów gotowego do rozlania alkoholu, a także ponad 50 półlitrowych butelek opatrzonych etykietami z „marką” sugerującą, że zawartość procentowa trunku jest na poziomie 50 procent. Oprócz tego zabezpieczono urządzenia do zakładania zakrętek i cały sprzęt do produkcji alkoholu. 42-letniemu mężczyźnie grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.



Na dużo większą skalę działała nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana pod Ostrołęką. Podczas przeszukania w pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną sterowaną elektronicznie linię do produkcji alkoholu. Policjanci zarekwirowali też ponad 700 litrów zacieru, 45 litrów gotowego alkoholu i urządzenie służące do jego produkcji. Do sprawy zatrzymano 50-letniego mężczyznę, który usłyszał już zarzuty.