Lasy Państwowe zarabiają krocie na aukcjach luksusowego drewna

W Lasach Państwowych trwa sprzedaż luksusowego drewna. Na organizowanych właśnie aukcjach osiąga ono czasem zawrotne ceny.

Jak donosi portal Polsat News, aukcje na sprzedaż drewna luksusowego z polskich lasów przyciąga kupców z całego świata, którzy gotowi są za nie płacić olbrzymie kwoty. Drewno takie jest wykorzystywane m.in. do produkcji instrumentów muzycznych, wykończenia profesjonalnych sal nagraniowych, czy tez produkcji detali do wnętrz najdroższych limuzyn.



Jak czytamy w materiale Polsat News, aukcje cennego drewna z LP, nazywane są przez leśników submisjami. Te organizowane na Podkarpaciu należą do największych w Europie, a po cenny surowiec przyjeżdżają przedstawiciele firm nawet z Japonii i Chin. Najwyższe ceny na podkarpackich aukcjach osiąga drewno z jaworów rezonansowych, które są używane do wytwarzania instrumentów smycznkowych.



Jak wyjaśnia w rozmowie z Polsat News Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pnie po ścięciu są starannie selekcjonowane i specjalnie legarowane, a czoła pni są odsłaniane, by jak najlepiej wyeksponować strukturę drewna przed kupcami. W przypadku jawora, musi on zostać pocięty w specjalne kliny i sezonowany, by instrument uzyskał potem doskonałe brzmienie.



Na aukcjach popytem cieszą się również dęby, jawory, czereśnie, jesiony i modrzewie. Zainteresowani ich zakupem są m.in. przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które produkują najbardziej luksusowe limuzyny. Licytują także producenci innych luksusowych towarów np. mebli, stolarki budowlanej i drewnianej galanterii.