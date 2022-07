Policyjny śmigłowiec transportował organ do przeszczepu z Podlasia do Gdańska. Pod Elblągiem piloci wypatrzyli z góry plantację konopi.

Policyjni lotnicy z Wydziału Operacji Lotniczych Komendy Głównej Policji w Warszawie, otrzymali zadanie przewiezienia serca do transplantacji dla 58-letniego pacjenta Centrum Klinicznego w Gdańsku. Organ odebrali z Podlasia. W trakcie przelotu z pokładu śmigłowca Bell 407GXi policjanci wypatrzyli pokaźną plantację konopi indyjskich.

Serce musiało dotrzeć do biorcy jak najszybciej, więc policjanci nie sprawdzali swoich podejrzeń, ale zrobili to w drodze powrotnej. Gdy znaleźli się znów nad nieużytkami w okolicach Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie), przekazali wskazania GPS do komendy powiatowej.

Funkcjonariusze KPP w Elblągu udali się na miejsce i znaleźli nielegalną uprawę konopi indyjskich. Zlikwidowali 130 nasadzeń. Niestety, właściciela plantacji nie udało się dotąd ustalić. Trwa śledztwo w tej sprawie.