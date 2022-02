Maliny w 2021 zapłaciły. Ten sezon taki nie będzie?

Wysokie ceny malin przemysłowych z 2021 roku na pewno obiją się czkawką. Znamy to z historii. Co 5-7 lat zdarzają się sytuacje, że przemysł płaci bardzo wysokie ceny co jest motorem napędowym do wzrostu nasadzeń - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Krzysztof Sak, dyrektor handlowy z Agronom Berries.

Powoduje to, że przez kolejnych kilka lat wracamy do poziomu cen, które ledwo dają opłacalność produkcji.

Nasadzenia malin po dobrym cenowo 2021 roku

- Kilka lat temu zdecydowaliśmy, że rezygnujemy z produkcji sadzonek kopanych z gruntu na rzecz sadzonek typu plug które dostarczamy głownie do producentów produkujących pod osłonami właśnie z tego względu, że zarobić na sadzonkach kopanych można było raz na siedem lat. Natomiast przez pięć lat ten matecznik był nieużywany. Właśnie dlatego powiedzieliśmy dość i postawiliśmy na inny typ sadzonek - tłumaczy.

Koszt inwestycji zahamuje rozwój produkcji malin pod osłonami?

Krzysztof Sak przyznaje, że nasadzenia malin po dobrym cenowo 2021 roku nie poszły aż w takim tempie jak w poprzednich latach z dobrą ceną. - Myślę, że wielu producentów zdało sobie sprawę, że co z tego że nasadzę dużo, kiedy nie będę miał z kim zebrać. To mogło spowodować wyhamowanie. Niestety dużym problemem staje się siła robocza więc nie przewiduję aż tak drastycznego wzrostu nasadzeń - dodaje.

