Marihuana ukryta w pryzmie obornika

Nastolatek ukrył duży zapas narkotyków tak, by nikt nie wyczuł charakterystycznego zapachu.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, na terenie posesji należącej do mieszkańca gminy Adamów, w powiecie zamojskim, policjanci odnaleźli marihuanę. 19-latek ukrył susz w pryzmie obornika. Z ujawnionej ilości można byłoby wykonać ponad 370 dilerskich porcji tego narkotyku.

Jak wynika z relacji KWP, policjanci od dłuższego czasu „mieli oko” na poczynania 19-latka i podejrzewali, że może posiadać większe ilości środków odurzających. Gdy odwiedzili go w miejscu zamieszkania w pewnej wsi w gminie Adamów, w domu znaleźli tylko znikome ilości suszu roślinnego.

Funkcjonariusze nie poddali się jednak i gruntownie przeszukali całą posesję. W pryzmie obornika znaleźli duży foliowy worek z roślinnym suszem. Pomysłowy nastolatek myślał prawdopodobnie, że zapach obornika zniechęci stróżów prawa i zmyli psy tropiące, jeśli ich użyją.



„Odnaleziony susz został zabezpieczony i przewieziony do komendy. Badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Z odnalezionej u 19-latka substancji można byłoby wykonać ponad 370 porcji dilerskich tego narkotyku. Do komendy został doprowadzony również właściciel nielegalnej substancji, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków” – czytamy w policyjnym komunikacie.

O dalszym losie młodzieńca zdecyduje sąd. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.