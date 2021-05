Marihuana w transporcie kalafiorów

154 kg marihuany ukryto w naczepie tira pod 16 tonami hiszpańskich kalafiorów.

Policjanci z CBŚP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przejęli 154 kg marihuany. Warte około 4,5 mln zł narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii w transporcie z kalafiorami. Do sprawy zatrzymano dwóch kierowców, którzy na zmianę prowadzili ciężarówkę z naczepą oraz właściciela firmy przewozowej.

Jak dowiadujemy się z komunikatu CBŚP, zatrzymanie tira nie było dziełem przypadku. Policjanci z łódzkiego CBŚP w toku prac operacyjnych zdobyli informację, że do Polski od strony Niemiec zmierza zmierza duży transport narkotyków.Tira wiozącego z Hiszpanii do Polski kalafiory zatrzymano w okolicach Jędrzychowic pod Zgorzelcem. Ciężarówkę skierowano na parking, gdzie poddano ją kontroli wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (KAS). Pies służbowy KAS, przeszkolony w wykrywaniu substancji psychoaktywnych, nie miał wątpliwości, że w naczepie są narkotyki.

Po rozładowaniu 16 ton "legalnych" kalafiorów odkryto, że naczepa posiada podwójną podłogę. Pod wierzchnią warstwą blachy funkcjonariusze znaleźli plastikowe worki wypełnione suszem roślinnym. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że jest to 154 kg marihuany, wartej na czarnym rynku około 4,5 mln zł.

Dwóch kierowców, którzy na zmianę prowadzili pojazd oraz właściciela firmy przewozowej zatrzymano. W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawiono im zarzuty udziału w grupie przestępczej i przemytu znacznych ilości środków odurzających. Decyzją Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.