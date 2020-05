Martwy rolnik w wywróconym traktorze

Rodzina zaczęła szukać gospodarza, który zbyt długo nie wracał z pola. Ciągnik z opryskiwaczem leżał przewrócony w rowie.

Policja bada okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czasie prac polowych w jednym z gospodarstw we wsi Bąków Dolny, w gminie Zduny, w powiecie łowickim (woj. łódzkie).

Jak poinformował portal tusochaczew.pl, o godz. 1 w nocy 28 kwietnia br. strażacy zostali wezwani na pomoc do rolnika uwięzionego w ciągniku rolniczym, który się wywrócił. Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, zastali przewróconego w rowie Ursusa z opryskiwaczem. W kabinie znajdował się nieprzytomny mężczyzna.



Najpierw druhowie, a potem ratownicy medyczni usiłowali go reanimować. Niestety, ich wysiłki nie odniosły skutku. Lekarz stwierdził zgon 50-letniego mężczyzny. Poszkodowanego rozpoznali biorący udział w akcji druhowie z OSP Bąków Dolny. To był naczelnik ich jednostki, wieloletni strażak-ochotnik, i zarazem sołtys wsi.



Przyczyny śmierci gospodarza nie są znane. Wiadomo jednak, że nie został przygnieciony przez ciągnik. Policjanci podejrzewają, że rolnik zasłabł za kierownicą i traktor zjechał z pola do rowu. Służby ratownicze powiadomili bliscy, którzy znaleźli wywrócony pojazd. Wcześniej długo szukali mężczyzny, który mimo późnej pory nie wrócił do gospodarstwa.

W działania ratownicze zaangażowane były cztery zastępy strażaków z OSP Bąków Górny, OSP Bąków Dolny, OSP Zduny, PSP Łowicz, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i policja.