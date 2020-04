Mazda wjechała w przyczepę ciągnika

Do zderzenie samochodu z ciągnikiem rolniczym doszło w Radoszycach, w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie).

Jak relacjonują strażacy z OSP Wilczkowice, do darzenia doszło na ul. Częstochowskiej w Radoszycach. Według ustaleń policji, jadący z dużą prędkością 20-latek kierujący mazdą, najechał na tył przyczepy, ciągniętej przez ciągnik rolniczy.

Samochód po zderzeniu odbił się i wpadł na murowane ogrodzenie prywatnej posesji. Poszkodowany został 20-letni kierowca auta. Strażacy musieli ciąć wrak samochodu, by wydobyć go z pojazdu. Pogotowie zabrało go do szpitala w Kielcach.

W działaniach ratowniczych i przy usuwaniu skutków wypadku wzięły udział załogi OSP Wilczkowice, OSP Radoszyce i PSP Końskie. Droga powiatowa między Radoszycami a Włoszczową była w tym czasie nieprzejezdna.