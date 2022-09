Rolnik z gminy Śniadowo na Podlasiu zniszczył sieczkarnię, bo ktoś pozawieszał na kukurydzy metalowe elementy. Sprawcy szuka policja.

Zdarzenie miało miejsce w Chomentowie, w gminie Śniadowo, w powiecie łomżyńskim. Do sieczkarni w trakcie zbioru kukurydzy dostał się metalowy element, który poważnie uszkodził maszynę. Okazało się, że takich "pułapek" na polu jest więcej. Sprawą zajęła się policja, a poszkodowany rolnik Tomasz Wiktorski wyznaczył nagrodę w wysokości 30 tys. zł za wskazanie sprawcy - donosi Radio Białystok.

Jak relacjonuje w radiu Tomasz Wiktorski, nie był to wybryk nastolatków. Ktoś wiedział na jakiej wysokości pozawieszać pułapki, by operator ich nie spostrzegł. Ktoś również świadomie użył części ze stopów, które nie są wykrywane przez czujniki w sieczkarni. Metalowe pułapki były przytwierdzone do łodyg tzw. trytytkami. Niektóre sprawca (lub sprawcy) pochowali w starych rękawiczkach roboczych, by łatwiej je było przytwierdzić do roślin.

Jedna z takich pułapek spowodowała uszkodzenia w maszynie rolnika. Koszty naprawy sieczkarni wyniosą około 70 tys. zł. Pokrzywdzony wezwał na miejsce policjantów, którzy zdjęli odciski palców z zawieszonych na kukurydzy elementów. Technicy zabezpieczyli również odciski obuwia pozostawione na polu, prawdopodobnie przez sprawców. Użyto psa tropiącego, który znalazł na polu znacznie więcej metalowych elementów.

Policja wszczęła śledztwo i szuka sprawców. Rolnik wyznaczył nagrodę w wysokości 30 tys. zł dla tego, kto pomoże w wykryciu przestępców. Pułapki w jego kukurydzy pojawiły się nie pierwszy raz, ale wcześniej czujniki maszyny zadziałały.