Metrowy jaszczur w malinach

Mieszkaniec gminy Chodel w woj. lubelskim poinformował policję, że w malinach znalazł olbrzymią, blisko metrową jaszczurkę.

Nietypowa interwencję przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Pewien mieszkaniec gminy Chodel wszczął alarm, gdy zrywając maliny natknął się na wielkiego gada.

Wysłany na miejsce patrol ustalił, że dziwna jaszczurka to legwan, który zaniepokojony zamieszaniem wokół niego, wspiął się na krzew bzu.Jaszczurkę udało się schwytać, a dzięki pomocy pracowników urzędu gminy policjanci ustalili jej właściciela.

Jak się okazało, nie była to pierwsza samotna wyprawa legwana. Właścicielowi zdarzyło się już jeździć po pupila do sąsiedniej miejscowości. Legwan i tym razem cały i zdrów wrócił do domu.