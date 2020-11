Mężczyna przygnieciony przez upadające drzewo

Podczas wycinki drzewa na posesji 29-letni mężczyzna został przygnieciony upadający konar.

Do tragicznego wypadku doszło w Rogalowie w gminie Wąwolnica, w województwie lubelskim. 29-letni mężczyzna został przygnieciony przez konar upadającego drzewa. Z poważnymi obrażeniami ciała trafił szpitala w Lublinie.

Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 29-letni mężczyzna ciągnął linę uwiązaną do drzewa, by po ścięciu przewróciło się we właściwa stronę i nie wyrządziło szkód na posesji. Niestety, drzewo upadło wprost na niego i mężczyzna nie zdążył uciec.

Na pomoc ruszył mu obecny na miejscu właściciel działki, który wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali poszkodowanego do szpitala z poważnymi obrażeniami . Jak stwierdzili policjanci, mężczyzna był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia