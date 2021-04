Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik rolniczy

Strażacy ratowali rolnika, którego przygniótł ciągnik w jednym z gospodarstw na Mazurach.

Do wypadku doszło w gospodarstwie we wsi Ściborki, w gminie Banie Mazurskie, w powiecie gołdapskim. W niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach rolnik znalazł się pod kołami własnego ciągnika.



Do akcji ratowniczej zadysponowano strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich. Strażacy wydostali poszkodowanego mężczyznę spod pojazdu i udzieli mu pomocy przedmedycznej. Ze wzgledu na poważne obrażenia i ciężki stan rolnika, na miejsce przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego traktorzystę do szpitala.