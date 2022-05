Do tragicznego wypadku doszło na prywatnej posesji pod Bartoszycami w województwie warmińsko-mazurskim.

Makabryczny wypadek miał miejsce w środę około godz. 10 w miejscowości Langanki, w gminie Sępopol, w powiecie bartoszyckim – podała Gazeta Olsztyńska. Mężczyzna zginął przygnieciony przez beczkę asenizacyjną.

Ofiara to 47-letni mężczyzna, który prawdopodobnie pomagał manewrować kierowcy szambiarki, przy wjeździe w bramę posesji. Ten nawet nie zauważył, że przygniótł mężczyznę do ogrodzenia. Zaalarmował go dopiero pewien przypadkowy przechodzień.

Poszkodowanego uwolniono i wezwano na miejsce pogotowie. Niestety, próby reanimacji nieprzytomnego mężczyzny nie przyniosły rezultatu. Lekarz musiał stwierdzić zgon mężczyzny.

Na miejscu zdarzenia czynności przeprowadzili policjanci i inspektorzy pracy, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Prowadzone jest śledztwo, które dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenie życia lub zdrowia pracownika – poinformowała regionalna prasa.