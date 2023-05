30-letni mieszkaniec wsi pod Suchą Beskidzką zginął na miejscu.

Do tragicznego wypadku wskutek wyładowania atmosferycznego doszło we wtorek po godzinie 14 w Małopolsce. We wsi Palcza, w powiecie suskim, piorun śmiertelnie poraził mężczyznę - podało Radio Kraków.

Według relacji w regionalnych mediach, 30-latek w chwili zdarzenia wykonywał prace gospodarcze na podwórzu. Próby reanimacji nieprzytomnego mężczyzny nie odniosły skutku. Poszkodowany zginął na miejscu.