Gospodarz spadł z wysokości kilku metrów, trafił do szpitala.

Do groźnego wypadku przy pracy doszło w pewnym gospodarstwie w miejscowości Rawica Stara, w gminie Tczów, w woj. mazowieckim. Podczas prac rozbiórkowych więźby dachowej na budynku gospodarczym z poddaszem, dach zarwał się pod gospodarzem. Mężczyzna runął z wysokości kilku metrów na betonowy strop.

Jak podała KP PSP w Zwoleniu, mężczyzna doznał obrażeń ciała. Strażacy po udzieleniu poszkodowanemu pomocy przedmedycznej, ewakuowali go przy pomocy podnośnika hydraulicznego. Na ziemi przejęli go ratownicy medyczni, którzy przewieźli rolnika do szpitala.

W działaniach uczestniczyły 3 zastępy z KP PSP Zwoleń oraz OSP Rawica.