Mężczyzna spadł z drzewa na maszynę rolniczą

36-latek zrywał orzechy i spadł z drzewa na starą kosiarkę do trawy.

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Podlesie, w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). W jego wyniku 36-letni mężczyzna w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala - podało radio.kielce.pl

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, poszkodowany to 36-letni mieszkaniec gminy Pińczów, który przyjechał w odwiedziny do bliskich. Mężczyzna wszedł na drzewo, by narwać orzechów. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł na starą konną kosiarkę do trawy, która stała pod drzewem. W wyniku upadku metalowy element maszyny przebił mu lewy bark.

Strażacy musieli odciąć część kosiarki, aby uwolnić nieprzytomnego mężczyznę. Zajęli się nim ratownicy medyczni, którzy przewieźli poszkodowanego do szpitala. Według lekarzy jego stan był ciężki, a obrażenia zagrażały życiu.