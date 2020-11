Mężczyzna wpadł do silosu

Rolnik spadł z wysokości kilku metrów na dno pustego silosu w jednym z gospodarstw na Opolszczyźnie.

Do groźnego wypadku przy pracy w gospodarstwie doszło wczoraj w Siedlcu, w gminie Izbicko, w powiecie strzeleckim (woj. opolskie). Jak podało Radio Opole, mężczyzna w trakcie prac konserwacyjnych przy silosie, spadł z wysokości kilku metrów i wpadł do pustego zbiornika.

Na miejscu wypadku pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się wydobyć poszkodowanego z dna silosu. Mężczyzna było nieprzytomny. Przekazano go ratownikom medycznym, którzy przetransportowali go do szpitala.