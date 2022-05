Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego zwęglone zwłoki znaleziono w zgliszczach spalonego budynku.

Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę, w jednym z gospodarstw w miejscowości Gęś, w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim (woj. lubelskie). W zgliszczach leżały zwłoki mężczyzny.

Gdy strażacy dotarli na miejsce pożar był w kulminacyjnej fazie - płomienie buchały na wysokość 5 metrów. Palił się drewniany budynek, używany jako śpiżarnia. Od niego zapaliła się także pryzma drewna. Budynek spłonął doszczętnie. Dogaszając pogorzelisko strażacy ujawnili zwęglone ludzkie zwłoki.

Ofiara to prawdopodobnie 67-letni mieszkaniec posesji. Potwierdzić ma to sekcja zwłok. Badanie ma również dać odpowiedź na pytanie, co było przyczyna jego śmierci. Śledztwo dotyczy również przyczyn pojawienia się ognia.