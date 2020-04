Miał być rozpuszczalnik, a było paliwo

Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na przejściu granicznym w Chyżnem nielegalny transport 28 tys. litrów oleju napędowego.

Jak informuje Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), na przejściu granicznym w Chyżnem funkcjonariusze służb celno-skarbowych zatrzymali transport 28 tys. litrów oleju napędowego. "Transport nie był zgłoszony w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Towar, zadeklarowany jako rozpuszczalniki według dokumentów miał trafić do Niemiec" - czytamy w komunikacie.

Do zatrzymania doszło 15 kwietnia 2020 r. Funkcjonariusze KAS skontrolowali na przejściu granicznym w Chyżnem samochód ciężarowy, który zgodnie z dokumentacją miał przewozić rozpuszczalniki. Badanie próbek w laboratorium mobilnym wykazało jednak, że przewożony towar to olej napędowy do silników samochodowych.

"Zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takich towarów podlega monitorowaniu. Kierowca był zobowiązany posiadać numer referencyjny SENT. Na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 7,5 tys. zł. Ładunek został zabezpieczony i zatrzymany do dalszego postępowania" - poinformowała KAS.