Miały być bakalie - były papierosy

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przejęła transport ponad 1,9 mln szt. nielegalnych papierosów.

Na drodze krajowej nr1 na Śląsku funkcjonariusze służb celno-skarbowych zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy. Jego przestrzeń ładunkowa była wypakowana 9 zafoliowanymi paletami z tekturowymi kartonami.Z okazanych przez kierowce dokumentów wynikało, że wiezie on bakalie do odbiorcy na południu Europy.

Gdy jednak funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej sprawdzili zawartość pudełek, wyszło na jaw, że znajduje się w nich kontrabanda. 540 nieoznaczonych kartonów wypełniona była spakowanymi luzem papierosami. KAS wyliczyła, że ładunek zawierał ponad 1,9 mln szt. papierosów z oznaczeniem znanego producenta wyrobów tytoniowych.

"Gdyby nielegalne papierosy trafiły do obrotu, Skarb Państwa straciłby blisko 2,3 mln zł tytułem należnych podatków. Kierowca pojazdu został zatrzymany i usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego. Mężczyzna był już wcześniej notowany, grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat." - podaje KAS.

Śląska KAS wszczęła postępowanie karne skarbowe. Jak zaznacza w komunikacie KAS, sprawa jest rozwojowa. Trwa śledztwo, które ma ustalić organizatorów nielegalnego procederu oraz jego skalę.