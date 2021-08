Milionowe straty po dwóch nawałnicach na Lubelszczyźnie

Strażacy zakończyli dopiero usuwanie szkód po dwóch potężnych nawałnicach, jakie w odstępie dwóch dni nawiedziły region.

Olbrzymie straty, szczególnie na polach i w gospodarstwach rolnych wyrządziła najpierw gwałtowna burza, której towarzyszyło przejście trąby powietrznej w minioną niedzielę 15 sierpnia br. Najbardziej ucierpiały w nawałnicy powiaty rycki i łukowski.

W całym województwie lubelskim odnotowano wówczas łącznie 107 interwencji, z czego w powiecie ryckim 60 i w łukowskim 31. Trąba powietrzna zniszczyła 29 budynków, w tym 11 mieszkalnych - podaje lubelska Komenda Wojewódzka PSP. Uszkodzenia powodowały przewracane przez wichurę, trąba zerwała również wiele dachów. W miejscowości Gózd w gminie Kłoczew (powiat rycki), tornado porwało dach z sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Szalejący żywioł spustoszył też pola i plantacje owoców miękkich – malin i borówki.

Po raz kolejny niszczycielska nawałnica nawiedziła region we wtorek. Najbardziej ucierpiał w niej Lublin i okolice miasta. Lubelscy strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, by usuwać zniszczenia powstałe wskutek burzy. Straty po jej przejściu szacowane są przynajmniej na 1,5 mln zł. W działania zaangażowanych było ponad 350 strażaków, a trwały one ponad 3 dobry.

Najwięcej szkód powstało w Lublinie oraz gminach Konopnica i Niedrzewica Duża. Towarzysząca burzy wichura zniszczyła 58 budynków, z czego 31 to budynki mieszkalne, zaś 27 gospodarcze. Straty te oszacowano na około 750 tys. zł. Zniszczonych przez powalone drzewa zostało również 60 pojazdów i maszyn rolniczych.