Minister Puda składa świąteczne życzenia i apeluje do konsumentów

We wtorek, podczas konferencji rasowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda złożył rolnikom życzenia świąteczne, a także wygłosił apel do konsumentów.

- Chciałem wszystkim państwu złożyć serdeczne życzenia. Rolnikom życzę przede wszystkim tego, by przyszły rok był dla nich jeszcze lepszy, a także dużo Błogosławieństwa Bożego - powiedział minister.

Grzegorz Puda zwrócił się także z prośbą do konsumentów, by zwracali uwagę na pochodzenie żywności kupowanej do świątecznej celebracji. - Chciałem do państwa zaapelować. Tak naprawdę wszyscy z państwa będziecie robić zakupy na świąteczne stoły. Zwróćcie uwagę na to, by produkty, które wybieracie były oznaczone polskim kodem, aby te produkty były od polskich rolników i producentów - zaapelował minister.

- Zróbmy to po to, żeby wspierać i okazać solidarność z polskimi rolnikami - wyjaśnił.