Mleczarnia Mlekovita kontra domniemani szantażyści - proces w Poznaniu

Dziwny przebieg ma proces, jaki w poznańskim sądzie toczy się w sprawie o domniemany szantaż wobec Mlekovity.

Według prokuratury firma Mlekovita miała paść ofiara grupy szantażystów, który zażądali od niej 4 mln zł w zamian za nieujawnianie sfabrykowanych a kompromitujących ją filmów. Spółdzielnia okupu nie zapłaciła, ale zawiadomiła organa ścigania. Proces w tej sprawie toczy się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Jak relacjonuje portal onet.pl, ma on jednak zaskakujący przebieg i to za sprawą zarządu pokrzywdzonej spółdzielni mleczarskiej. Mlekovita najpierw bowiem próbowała się dogadać z domniemanymi szantażystami, potem domagała się utajnienia procesu przed mediami, a następnie jej prezes odmawiał przyjazdu na rozprawę. Na rozprawę 11 marca br. prezes firmy Dariusz S. wreszcie przybył, ale sąd nie zdołał przesłuchać ani jego, ani żadnego innego świadka.

Na sali rozpraw zjawiła się bowiem także dyrektor firmy Adrianna S., która sąd zamierzał przesłuchać w innym terminie. Adrianna S. domagała się jednak natychmiastowego przesłuchania, a jak się okazało, kilka dni wcześniej została mianowana również prokurentem Mlekovity. Sąd uznał, że nie może dopuścić do sytuacji, że Adrianna S. najpierw wysłucha zeznań swojego przełożonego, a następnie sama składać będzie wyjaśnienia jako świadek w sprawie. To w opinii sędziego, naruszałoby prawa oskarżonych do obrony. W efekcie wynikłego zamieszania sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na 5 maja.

Jak przypomina onet.pl, proces ruszył w sierpniu 2021 r. Na ławie oskarżonych zasiadają cztery osoby. To były dziennikarz (znany z afery Amber Gold) Paweł Miter, jego znajomy prawnik Marcin O., oraz dwoje byłych pracowników Mlekovity. Według aktu oskarżenia, podejrzani mieli od Mlekovity żądać 4 mln zł haraczu, w zamian za nie ujawnianie filmów, które miały dokumentować rzekome fałszowaniu dat przydatności do spożycia produktów mleczarskich. „Ofertę nie do odrzucenia” miał złożyć Adriannie S. wspomniany prawnik, a kwotę 4mln zł miał jej pokazać na ekranie swojego smartfona.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Twierdzą, że w Mlekowicie dochodziło do nieprawidłowości, ale ponieważ spółdzielnia wspiera obóz Zjednoczonej Prawicy, nad zarządem firmy roztoczono parasol ochronny. Filmy, o których mowa, miały zostać nagrane w mleczarni w wielkopolskim Kościanie w 2019r. Miały one dokumentować, jak daty na produktach są usuwane zmywaczem do paznokci, by przeterminowane artykuły mogły potem trafiać do przedszkoli, szkół czy wojska. Paweł Mitter miał się o tym dowiedzieć od znajomego prawnika, który z kolei wcześniej reprezentował byłego pracownika Mlekovity. Mlekovita - jak przypomina Onet - chciała negocjować z domniemanymi szantażystami. Do spotkania stron doszło w kancelarii prawnej w Lesznie, ale porozumienia nie zawarto. Wprost przeciwnie – obie strony złożyły sprzeczne zawiadomienia do prokuratury.

Śledztwo w sprawie obu doniesień przeprowadził prokurator Łukasz Stanke i wykazało ono, że w mleczarni w Kościanie nie dochodziło do fałszowania terminów ważności produktów. Prokuratura zakwestionowała wartość filmów jako materiału dowodowego przeciw spółdzielni i uznała, że Mlekovita padła ofiara szantażu. Nagrania miały również świadczyć na niekorzyść oskarżonych.

Proces, który rozpoczął się w sierpniu od początku obfitował w nieoczekiwane zwroty. Oskarżeni bowiem nie przyznawali się do winy i zagrozili upublicznieniem kolejnych filmów. Mlekovita tymczasem wystąpiła z wnioskiem o mediację z gangiem domniemanych szantażystów. Do mediacji dojść jednak nie mogło, bo oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych czynów. Proces ruszył, ale prezes Mlekovity Dariusz S. nie chciał przyjechać do Poznania, by zeznawać jako świadek. Tłumaczył się podeszłym wiekiem, znaczną odległością, a wreszcie… wojną w Ukrainie, która wymagała by osobiście pokierował firmą. Sędzia nie zgodził się jednak na zdalne przesłuchanie prezesa i wezwał go na 11 marca. Wówczas prawnicy Mlekovity złożyli wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, ale sąd odrzucił i ten wniosek.

Na rozprawie 11 marca wraz z prezesem zjawiła się jednak i dyrektor Adrianna S., która prokurentem firmy została 9 marca – donosi Onet.

Prowadzący proces sędzia Tomasz Borowczak przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonych, by Dariusz S. i Adrianna S. zostali przesłuchani w innych terminach. Kolejność przesłuchań zostanie odwrócona - najpierw zeznania złoży Adrianna S., a po niej prezes Mlekovity Dariusz S. Kolejna rozprawa ma się odbyć 5 maja br.