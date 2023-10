Młody traktorzysta wstrzymał ruch pociągów. Przyczepa z sieczką na torach

Droga na skróty słono kosztowała młodego Niemca, bo stracił prawo jazdy, Foto: Policja Minden-Lübbecke

Nastoletni traktorzysta chciał sobie skrócić drogę z pola do gospodarstwa. Doprowadził do wywrócenia przyczepy na torach kolejowych, co skutkowało wstrzymaniem ruchu kolejowego na trasie.

Syn pewnego rolnika z Nadrenii Północnej - Westfalii na długo chyba zapamięta swoją ostatnią przejażdżkę traktorem. W jej wyniku bowiem stracił prawo jazdy i będzie musiał zapłacić słoną grzywnę. 18-latek doprowadził bowiem do kolizji i zablokował trasę kolejową. Zdarzenie to miało miejsce w rejonie wsi Rehme, w gminie Bad Oeynhausen w powiecie Minden-Lübbecke w Nadrenii Północnej-Westfalii. 18-latek miał zawieźć z pola do gospodarstwa sieczkę kukurydzianą. Kierując ciągnikiem john deere z załadowaną przyczepą postanowił jechać na skróty wzdłuż torów kolejowych. Gdy zjeżdżał z zarośniętego wzniesienia na wąską ścieżkę przy torowisku, przyczepa stoczyła się w bok. W efekcie kierowca wypadł z kabiny ciągnika, przyczepa wywróciła się na tory, a ładunek wysypał się na torowisko. Młodzieniec najadł się strachu, ale nie odniósł obrażeń. Za to Deutsche Bahn musiały wstrzymać ruch pociągów na ruchliwej trasie i zorganizować transport zastępczy dla pasażerów pociągów, które były już w drodze. Policjanci od razu skonfiskowali młodemu rolnikowi prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu kolejowym. Pechowemu sprawcy kolizji grożą też konsekwencje finansowe. Czytaj więcej Szwajcaria: Rolnik staranował traktorem cztery samochody. Dwie osoby ranne Czytaj więcej Rolnicy dostają zaległe pieniądze za kukurydzę Sprawdź ceny kontraktów terminowych

