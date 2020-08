Młodzi podpalacze zatrzymani

Nastolatkowie spowodowali straty w gospodarstwie na ćwierć miliona złotych.

Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków z gminy Nowe, w powiecie świeckim, w woj. kujawsko-pomorskim, podejrzanych o podpalenie budynków w gospodarstwie rolnym we wsi Milewo, w gminie Nowe. 17 i 18-latek za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.



Do pożaru we wspomnianym gospodarstwie doszło dwukrotnie – 1 i 5 sierpnia br. W obu przypadkach płonęły budynki gospodarcze. Straty powstałe w wyniku pożarów pokrzywdzony oszacował na ok. 250 000 złotych.



Nie wiadomo co kierowało podpalaczami. Za popełnione czyny grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.