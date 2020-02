Mniej reklam chipsów i słodyczy. Czy zastąpią je jabłka?

Uśmiechnięte buzie dzieci wcinających z zapałem surową marchewkę, jabłko lub kolbę gotowanej kukurydzy z gospodarstwa gdzieś z Polski, jako stały element przerwy reklamowej między jedną a drugą lubianą bajką w popularnym programie telewizyjnym dla najmłodszych? Brzmi pięknie, ale niestety, jeszcze pewnie długo nie będzie to możliwe, biorąc pod uwagę choćby kondycję finansową polskich sadowników…

Póki co cieszmy się, że z telewizyjnych programów dedykowanych dzieciom praktycznie zniknęły reklamy słodyczy, napojów, chipsów i słonych przekąsek. Jest to efekt samoregulacji wprowadzonej w 2015 roku przez producentów żywności, nadawców telewizyjnych, przedstawicieli branży reklamowej oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Z najnowszego, trzeciego już raportu opracowanego przez tę instytucję w temacie reklamy żywności w programach dla dzieci wynika, że skuteczność tego dobrowolnego porozumienia wyniosła 98 procent. To znaczy, że oferty promocyjne niezdrowych produktów tylko incydentalnie pojawiały się w programach skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.

To bardzo istotna informacja, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że niewłaściwa dieta skraca nasze życie bardziej niż palenie papierosów. Co piąta osoba na świecie umiera w wyniku złych nawyków żywieniowych. Do najczęstszych błędów odpowiedzialnych za krótkie życie należą zbyt duża zawartość sodu i cukru w spożywanych artykułach oraz zbyt niska zawartość w codziennej diecie produktów pełnoziarnistych oraz owoców. A zdaniem ekspertów, kluczową rolę w kształtowaniu prawidłowych zachowań i nawyków kulinarnych odgrywają pierwsze lata życia. To właśnie w tym okresie przyswajane są zachowania żywnościowe, które powielane są w dorosłym życiu. Warto więc pamiętać, że dzieci patrzą nie tylko na nas i najbliższe otoczenie (pomyślmy o tym, siadając z latoroślą do oglądania meczu z torebką chipsów…), ale też na reklamy w mediach. Badania wykazały absolutną i niezbitą korelację między oglądaniem przez młodzież reklam żywności a otyłością.

KRRiT skontrolowała 1,5 mln przekazów reklamowych pod kątem przestrzegania wspomnianej samoregulacji. Badanie odbywało się między lipcem a grudniem 2018 roku oraz styczniem a czerwcem 2019 roku i obejmowało spoty reklamowe nadawane w godzinach: 6:00-20:00. - W porozumieniu chodzi o to, by rodzice mogli być pewni, że ich pociechy oglądając program dla dzieci nie zobaczą reklam słodyczy, napojów ani słonych przekąsek. Nie można reklamować produktów, które mają wysoką zawartość cukru, sodu i tłuszczu oraz kalorii. W samoregulacji chodzi o to, by nie zachęcać dzieci do sięgania po produkty, które mogą u nich prowadzić do nadwagi lub otyłości – powiedziała na konferencji prasowej 21 lutego br. Agnieszka Wąsowska, dyrektor Departamentu Monitoringu KRRiT.

Monitoring wykazał też, że w porównaniu do poprzednich dwóch badań – zmniejszył się udział spotów reklamujących żywność w ogólnej liczbie reklam. Było ich prawie trzykrotnie mniej - z 10,1 proc. w 2014 roku do 3,6 proc. – według obecnych wyników.

Niestety – jak zauważono - przyjęta samoregulacja, ograniczając reklamy produktów niekorzystnych dla zdrowego odżywiania, nie przeciwdziała promocji marek kojarzonych z tego typu produktami, czego przykładem mogą być reklamy lokali fast-foodów. Dlatego tak ważna jest nieustająca edukacja w zakresie podstaw zdrowego odżywiania i zwracanie uwagi na to, ile czasu dzieci poświęcają na oglądanie telewizji (ograniczanie podświadomego kodowania marek produktów uznawanych za śmieciowe jedzenie).

Jak poinformowano na konferencji, w najbliższej przyszłości Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza podjąć działania mające na celu skuteczną ochronę dzieci przed niekorzystnymi treściami w Internecie. W planach jest również edukacja medialna najmłodszych. To w związku ze zmieniającymi się trendami w sposobie korzystania z mediów.

Porozumienie nadawców jest wspólną inicjatywą samoregulacyjną Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Nadawców Telewizyjnych i KRRiT, wpisaną do Kodeksu Etyki Reklamy, które zyskało aprobatę regulatora i 24 października 2014 r. zostało podpisane przez nadawców telewizyjnych: ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland, The Walt Disney Company (Polska), ATM Grupa, Telewizja Republika, Superstacja, TVS, Stavka, Eska TV, Lemon Records i Green Content. Jego istotą jest stosowanie się do wskazań zawartych w Kryteriach Żywieniowych opracowanych przez Polską Federację Producentów Żywności zatwierdzonych przez Instytut Żywności i Żywienia, które weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z dokumentem, nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyć przekazy handlowe tych produktów i napojów, których nadmierna obecność w diecie jest niewskazana.