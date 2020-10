Mobilizacja rolników - to jeszcze nie koniec

Rolnicy protestowali w różnych regionach kraju. Głównie były to przejazdy ciągnikami, po drogach krajowych, które powoli dobiegają końca, manifesty przed biurami posłów, którzy głosowali za "piątką dla zwierząt", blokady na przejściach dla pieszych. W rozmowach z redakcją podkreślają, że to nie koniec, a najbliższe działania będą przeprowadzone w Warszawie 13 października.

Rolnicy zorganizowali w środę protesty w siedmiu miejscach na Pomorzu. Jak tłumaczą, chcą w ten sposób wyrazić sprzeciw m.in. wobec tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Rolnicy uważają, że procedowana ustawa jest ekonomicznie szkodliwa, nieodpowiedzialna i sprzeczna z interesem polskiego rolnictwa. Chcą również zwrócić uwagę na aktualne problemy polskiej wsi. Podkreślają, że protesty są organizowane oddolnie, bez żadnego szyldu. Zapowiadają, że będą one przebiegały spokojnie.

Jak poinformował dyżurny gdańskiego Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Błotnicki, w związku z protestami zablokowany jest m.in. przejazd drogą krajową nr 6 w miejscowości Darżyno na trasie łączącej Lębork i Słupsk. "Co jakiś czas rolnicy pozwalają pojazdom oczekującym przejechać i ponownie wznawiają protest" - powiedział Błotnicki.

Utrudnienia występują również na drodze krajowej nr 20, gdzie rolnicy zablokowali dwa ronda w Żukowie i jedno w Chwaszczynie. "W tych miejscach pojazdy rolnicze jeżdżą wokół ronda. Podobnie jest na w Czarlinie na skrzyżowaniu dk 91 i dk 22, gdzie mamy tymczasowe rondo"- dodał dyżurny.

Rolnicy blokują również dk nr 55, w miejscowości Rychnowy Żuławskie, niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. "Tutaj jezdnia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach od ronda do trasy S7 do węzła Żuławy Wschód"

Rolnicy blokują również trasę Pułtusk-Serock. Jeżdżą ciągnikami w asyście policji.

Protest odbywa się także w Rychnowach między Chojnicami i Człuchowem na drodze krajowej nr 22. Ma on charakter rotacyjny - co jakiś czas rolnicy przepuszczają oczekujące na przejazd samochody. Na koniec kolumna ciągników ma wyruszyć w kierunku Chojnic, gdzie rolnicy chcą zostawić zaproszenia do rozmów w biurach pomorskich posłów.

Na ulice wyjechali również rolnicy z powiatu kościerskiego, gdzie blokują drogę wojewódzką nr 221 w Nowej Karczmie.

Protestujący w środę na drogach rolnicy zablokowali rondo na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Smardzew (woj. łódzkie). W tym miejscu rolnicy wyrzucili na jezdnię obornik. W związku z protestem utrudniania występują też m.in. na dk 60 na zjeździe na autostradę A1 w pobliżu Kutna.

Jak informuje dyżurny ruchu łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Marcin Jackowski, po godz. 10.15 zablokowane zostało Rondo Żołnierzy Niezłomnych na dk 12 w miejscowości Smardzew w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. To odcinek trasy między Sieradzem i Błaszkami. Rolnicy wyrzucili tam na jezdnię obornik. Na miejscu ruchem kieruje policja. Korkuje się również wjazd do Sieradza.

Protestujący producenci rolni z powiatu sieradzkiego zapowiadają, że będą blokować ruch na dk 12 w swoim regionie przez kilka godzin.

Wyznaczono objazd: z miejscowości Błaszki drogą wojewódzką 710 do miejscowości Warta i dalej drogą krajową nr 83 do Sieradza i drogi ekspresowej S8. W kierunku zachodnim odpowiednio Sieradz - Warta- Błaszki.

W Łódzkiem poważne utrudnienia występują też na drodze krajowej nr 60. Protestujący rolnicy zablokowali ciągnikami m.in. rondo przy zjeździe na autostradę A1 na węźle Kutno Północ. Spowolniony jest także ruch na tej trasie między Kutnem i Płockiem.

Jak informuje Radio Łódź, w związku z trwającą w środę akcją protestacyjną kierowcy napotkają też utrudnienia na dk 92, 50 i 70 w powiecie łowickim i skierniewickim. Ok. 50 ciągników i maszyn rolniczych wyjechało już na drogi i w bardzo wolnym tempie poruszają się z Błędowa w kierunku Łowicza i dalej dk nr 92 w kierunku Sochaczewa, aby potem na rondzie skręcić na krajową 50 i wrócić na teren powiatu łowickiego. Podobnie wygląda sytuacja na krajowej 70 na odcinku między Skierniewicami i Sierakowicami.

Kilkanaście ciągników rolniczych, które jadą w asyście policji w kierunku obwodnicy Opola, w wyraźny sposób spowalnia ruch na drodze krajowej nr 45 z Zawady do Opola. Właściciele maszyn protestują przeciwko ustawie "Piątka dla zwierząt".

Jak zapowiadał Adrian Kubosz, organizator protestu rolników w województwie opolskim, maszyny rolnicze miały utrudniać ruch m.in. na drodze krajowej nr 11 z Lublińca do Olesna i na drodze krajowej nr 45 z Zawady do Opola.

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, z Zawady na drodze krajowej nr 45 z Kluczborka do Opola wyruszyło kilkanaście ciągników. Jadące z prędkością 30 km/h w asyście policji pojazdy kierują się na obwodnicę Opola. Przejazd kolumny powoduje spowolnienie ruchu na tej trasie. Nie ma jeszcze informacji o innych utrudnieniach w regionie spowodowanych akcją Agrounii.

Na drodze krajowej nr 91 występują utrudnienia w ruchu pomiędzy Toruniem i Stolnem w związku z protestem rolników. Trasą łączącą województwo kujawsko-pomorskie z pomorskim jedzie bardzo wolno 15 traktorów.

Dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Władysław Kończak poinformował, że w wolnym przejeździe traktorów w ramach protestu rolników uczestniczy 15 pojazdów.

"Przewidywany czas utrudnienia wynosi ok. 2 godzin" - podkreślił dyżurny z GDDKiA.

Z informacji PAP uzyskanych u lokalnego lidera Agrounii Michała Damsa wynika, że rolnicy ruszyli kolumną ze stacji benzynowej w Żyglądzie i jadą w kierunku Stolna. Później - przez Kończewice - wrócą do miejsca rozpoczęcia protestu.

Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie asp. Dorota Lewków poinformowała PAP, że w proteście bierze udział 14 ciągników i 5 osobówek.

"Spowalniają one ruch jadąc zgodnie z przepisami w grupach po 5 pojazdów z prędkością 20-25 km/h" - podała rzecznik prasowa.

Protesty rolników w regionie odbywają się także m.in. w Lipnicy, Osięcinach, Sępólnie Krajeńskim, a pikieta stacjonarna zaplanowana jest w Bydgoszczy.

Na drogach krajowych nr 15 i 16 (woj. warmińsko-mazurskie) rozpoczęły się protesty rolnicze. Protestujący wyjechali ciągnikami na trasy i spowalniają ruch - podała policja.

Jak podała ostródzka policja, drogą krajową nr 16 jedzie kolumna pojazdów rolniczych. 14 ciągników i 9 innych samochodów osobowych oflagowanych jedzie z Samborowa w kierunku Iławy. Kolumna przemieszcza się spowalniając ruch do parkingu leśnego w Iławie, zawraca i ponownie jedzie w kierunku Samborowa.

Rolnicy protestują też w Nowym Mieście Lubawskim na trasie dk 15. Kolumna ciągników jedzie od skrzyżowania ulic Kopernika z Mickiewicza do ronda. Tam zawraca i ponownie jedzie w kierunku skrzyżowania.

Na drodze krajowej nr 15 w Sampławie protestujący chodzą po przejściu dla pieszych, blokując ruch samochodów.

Rolnicy protestowali również w Siedlcach, przed biurem posłów PiS.

Symboliczny wieniec z napisem „ostatnie pożegnanie PISu” został położony przed biurem polityków partii rządzącej w Siedlcach #ProtestRolnikow #5dlazwierzat @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/gnb7kFDmqy — Natalia Żyto (@NataliaZyto) October 7, 2020

Trasa Augustów- Warszawa w miejscowości Bargłów Kościelny.

W Bydgoszczy trwa przemarsz rolników, w zgromadzeniu bierze udział ok. 250 osób. Rolnicy odwiedzają biura posłów, którzy opowiedzieli się za "piątka dla zwierząt. Mają dla nich specjalne prezenty.

fot. Michał Nowacki "Rolnik NIEprofesjonalny"