Mobilna mieszalnia pasz zderzyła się z busem

Do niecodziennej kolizji doszło na drodze pod Sokołem Podlaskim w województwie mazowieckim.

Dostawczy bus i samochód ciężarowy znalazły się w rowie, w efekcie kolizji, do której doszło na trasie krajowej nr 63 niedaleko miejscowości Kupientyn w gminie Sabnie, w powiecie sokołowskim.

Jak ustalili policjanci, kierujący fiatem ducato nie spojrzał w lusterka przed wykonaniem skrętu w lewo. Tymczasem właśnie wyprzedzała go ciężarówka marki volvo, na której zainstalowana była mobilna mieszalnia paszy. Doszło do zderzenia obu pojazdów, wskutek którego obydwa zjechały z drogi do płytkiego rowu. Na szczęście nie doszło do wywrócenia żadnego z pojazdów.

Obaj uczestnicy kolizji byli trzeźwy. Żaden nie odniósł w zdarzeniu obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym.