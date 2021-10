Motocykl zderzył się z ciagnikiem rolniczym

17-letni motocyklista trafił do szpitala w wyniku zderzenia z ciągnikiem rolniczym.

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło przed kilkoma dniami na drodze powiatowej w Ordzinie pod Szamotułami, w województwie wielkopolskim.

Doszło tam do zderzenia ciągnika rolniczego z przyczepą i motocykla. Obaj kierujący, jak sprawdzili policjanci, byli trzeźwi. Ciągnikiem kierował 30-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, zaś motocyklem 17-letni mieszkaniec Szamotuł.

Do zderzenia doszło, gdy jeden z nich z posesji wyjeżdżał na drogę. 17-latek wskutek upadku doznał obrażeń. Karetka pogotowia przetransportowała go do szpitala.