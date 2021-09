Motocyklista ranny po zderzeniu z ciągnikiem

Do groźnego wypadku z udziałem motocykla i ciągnika rolniczego doszło pod Świeciem, w województwie kujawsko-pomorskim.

Policjanci ze Świecia wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku z udziałem motocyklisty i traktorzysty, do którego doszło w Bramce, w powiecie świeckim. Wskutek zdarzenia obrażeń ciała doznał 21-letni kierowca jednośladu.

Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący motocyklem honda zderzył się z przyczepką zaczepioną do ciągnika rolniczego. W efekcie zderzenia 21-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu świeckiego, został poważnie ranny. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia ratunkowego przetransportował go do szpitala. 46-letni kierowca ciągnika rolniczego nie odniósł w zdarzeniu obrażeń.

Jak poinformował portal Nowe Świecie, okoliczności zderzenia są niejasne, bada je teraz policja. Wiadomo jednak, że ciągnik nie był zarejestrowany i właściciel nie posiadał polisy OC. Motocykl z kolei nie miał ważnych badań technicznych, a 21-latek nie posiadał prawa jazdy.