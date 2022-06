Kłusownicy mieli pecha - myśliwi przyłapali ich na gorącym uczynku i przekazali policjantom.

Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, w powiecie oświęcimskim (Małopolska), przejęli dwóch kłusowników ujętych przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Orzeł” w Osieku.

Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę w gminie Kęty. Wczesnym rankiem w kompleksie leśnym w Bielanach myśliwi z Koła Łowieckiego „Orzeł” w Osieku przyłapali kłusowników podczas polowania. Kłusownicy zostali ujęci przez myśliwych, którzy na miejsce wezwali policjantów.

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzanymi o kłusownictwo są mężczyźni w wieku 31 i 35 lat, mieszkańcy powiatu bielskiego. Przy mężczyznach znaleziono strzelbę pneumatyczną na śrut z celownikiem optycznym. Broń została zabezpieczona do badań przez biegłego, który wskaże czy na jej posiadanie wymagane jest zezwolenie.

Jak się okazało, kłusownicy przyjechali do lasu dostawczym oplem vivaro, w którym policjanci znaleźli martwego zająca z ranami postrzałowymi. Dodatkowo wyszło na jaw, że samochodem kierował 35 – latek, który od lutego br. posiadał zakaz kierowania pojazdami orzeczony przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Za naruszenie prawa łowieckiego mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 35 – latkowi grozi również kara 5 lat pozbawienia wolności za złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami, a jeśli okaże się, że posiadał broń bez zezwolenia - grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.