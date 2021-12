Myśliwy na polowaniu postrzelił kolegę

Do przykrego wypadku doszło na polowaniu w okolicach Szczecinka w województwie zachodniopomorskim.

Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku, wskutek którego z broni myśliwskiej postrzelony został mężczyzna. Doszło do niego w miniony piątek około godz. 23 w lesie na terenie gminy Grzmiąca, w powiecie szczecineckim.

Jak donosi lokalny serwis iszczecinek.pl, broń wypaliła, gdy dwóch mężczyzn wsiadało do samochodu po zakończonym polowaniu. Jeden z nich został poważnie raniony w nogi i trafił do szpitala. Jak podają lokalne media, konieczna była operacja kończyn, ale nie wiadomo, na ile poważne były to obrażenia.

Z ustaleń wynika, że strzał padł z tzw. kniejówki, czyli broni kombinowanej stanowiącej połączenie sztucera i strzelby. Policja bada sprawę pod nadzorem prokuratury.