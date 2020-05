Na Mazowszu dachowała ciężarówka z mięsem

Na drodze krajowej nr 50 na Mazowszu wywrócił się tir z naczepą wyładowaną mięsem. Skrzynki z towarem zablokowały trasę.

Do wypadku doszło w środę około godz. 1.00 w nocy w Ciemniewie, w gminie Sochocin na Mazowszu. Jak relacjonuje Polsat News, kierowca jadą w kierunku Płońska z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie ciągnik z naczepą przekoziołkował i wpadł do rowu.

Na skutek wywrotki obrażeń doznał kierowca tira. 32-letni mężczyzna trafił do szpitala. Gdy wróci do zdrowia czeka go niemiła niespodzianka. Policjanci nałożyli mu bowiem mandat za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W wyniku dachowania zarówno ciężarowa scania, jak i przypięta do niej naczepa zostały kompletnie zmasakrowane. Krajówkę całkowicie zaś zablokowało mięso, które wypadło z naczepy i rozsypało się po drodze. Wypełnione towarem skrzynki na kilka godzin zablokowały ruch. Policja wyznaczyła w tym czasie objazdy. Skutki wypadku usuwały kilka zastępów strażaków.