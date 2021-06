Na ratunek bykowi, który utknął w studni

Młody byk wpadł do studni i zaklinował się w betonowej cembrowinie. Na pomoc ruszyli strażacy.

Zdarzenie miało miejsce we wsi Wilczęta, w powiecie braniewskim w woj. warmińsko-mazurskim. Strażacy ratowali tam byka, który zaklinował się w studni - podaje lokalny portalbraniewo.pl.

Zwierzę wpadło tylnymi nogami do niezabezpieczonej studni za zabudowaniami i zad utknął mu w betonowych kręgach. Właściciel byka był w tej sytuacji bezradny i zadzwonił po pomoc. Na miejsce wyruszyli strażacy z komendy PSP Braniewo oraz ochotnicy z Gładysz i Wilcząt.

Byka udało się wyciągnąć z pułapki po ponad godzinnej akcji. Strażacy najpierw opasali zwierzę i zabezpieczyli, by nie zsuwało się wgłąb studni. Potem odkopali dwa betonowe kręgi i wykonali koparką podejście. Po rozbiciu kręgów byka uwolniono i wyprowadzono na pole. Najpierw zmęczony wysiłkiem i stresem byczek musiał jednak odpocząć. W rezultacie akcji zwierzak cały i zdrów wrócił do obory.

Jak podkreśla komenda w Braniewie, sprawność i szybkość akcji to zasługa w głównej mierze jednego z druhów miejscowej OSP, który użyczył do działań prywatnej koparki i zasiadł za jej sterami. Prace ziemne wymagały zaś precyzji i doświadczenia, by nie skrzywdzić byka.