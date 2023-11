11 listopada, zanim stał się w 1937 r. Narodowym Świętem Niepodległości (z przerwą na lata 1945-1988), był wspomnieniem świętego Marcina z Tours – starożytnego biskupa zwanego apostołem Galii. I właśnie z tym świętem wiąże się jedna z najstarszych polskich tradycji kulinarnych – gęsina.





Święty Marcin żył w IV w. n.e. na terenach obecnej Francji, a ówczesnej prowincji cesarstwa rzymskiego. Jest jednym z popularnych świętych kościoła katolickiego i prawosławnego, patronem Francji, a w Polsce kilku miast, m.in. Bydgoszczy.

Tradycja obchodów dnia świętego Marcina wywodzi się ze średniowiecza, ale i dziś świętomarcińskie zabawy są popularna w niektórych miastach w Polsce, w Niemczech, w Austrii, Francji i na Węgrzech. Do tradycji należą pochody przebierańców z postacią świętego Marcina na czele oraz spożywanie regionalnych potraw specjalnie przygotowywanych na tę okazję. W Polsce są to głównie poznańskie, drożdżowo-orzechowe rogale marcińskie oraz potrawy z gęsiny, z których słynie zwłaszcza województwo kujawsko-pomorskie.

Jak to się stało, że gęś stała się nieodłącznym elementem kulinarnym tego święta?

„Legenda głosi, że gdy późniejszy święty Marcin wolą ludu miał zostać biskupem Tours, to ze skromności ukrył się w gęsiarni – podają na stronie czasnagesine.pl organizatorzy akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. – Prawowite lokatorki na widok intruza zaczęły głośno gęgać i w ten sposób zdradziły miejsce jego pobytu. Marcin został biskupem, a lud, który go wybrał, uczcił to… pieczoną gęsiną”.

Gęsina – polska tradycja kulinarna

„Na świętego Marcina dobra gęsina” – głosi staropolskie przysłowie i niewątpliwie w dawnej Polce był to drób obecny na polskich stołach i ceniony. Jeszcze w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz, opisując zwyczaje XIX-wiecznej polskiej szlachty, wymienia „półgęski tłuste (…) uwędzone w kominie dymem jałowcowym” jako element typowego posiłku w soplicowskim dworze.

Wspomniane półgęski zwane inaczej pierśnikami to odpowiednio przyprawione i długo wędzone gęsie piersi, zszyte razem, skórą do wierzchu. Gotowy produkt ma walcowaty kształt i waży ok. 1,5-2 kg. Mięso jest surowe, delikatne, wędzone, ciemnoczerwone, otoczone dookoła warstwą tłuszczu i skóry. Potrawa ta znalazła się na liście polskich produktów tradycyjnych zarejestrowanej przez MRiRW w czterech województwach. Kujawsko-pomorskie zarejestrowało półgęsek albo pierśnik, Mazowieckie – półgęsek z Radziwiłłowa, Pomorskie – pierśnik dębogórski, a Wielkopolskie – półgęski wędzone. Każda regionalna odmiana charakteryzuje się nieco inną technologią obróbki, przyprawami i wykonaniem.

Gęsi pipek (fot. AKam)

Ciekawe, że wśród potraw z drobiu zarejestrowanych przez ministerstwo jako produkty tradycyjne najwięcej znalazło się właśnie gęsiny. 453 z 2098 wszystkich produktów tradycyjnych to potrawy mięsne, z czego – wśród najliczniejszych szynek i kiełbas, głównie wieprzowych – 15 (0,71 proc.) stanowią wyroby z gęsiny, a tylko 8 (0,38 proc.) z kury i 7 (0,33 proc.) z kaczki. Poza tym wśród drobiu znalazły się pojedyncze wyroby z gołębia i perliczki. Łatwo więc policzyć, że około połowę naszych drobiowych produktów tradycyjnych stanowią potrawy z gęsiny. Prym wiedzie tu województwo kujawsko-pomorskie, które na 9 mięsnych tradycyjnych produktów zarejestrowało 5 potrwa z gęsiny.

Poprzednie zestawienie potraw tradycyjnych pod kątem udziału gęsiny przygotowaliśmy w 2017 r. Przez 6 lat w kategorii drobiu dodano jedną potrawę z kury, ale o 348 (z 1750) wzrosła liczba wszystkich produktów, a o 64 potraw mięsnych (z 389), co oznacza, że zmalał procentowy udział potraw z drobiu, w tym z gęsiny.

Produkcja i spożycie gęsiny w Polsce

W czasach PRL-u gęsin zaczęła tracić na popularności i przez kilkadziesiąt lat była słabo reprezentowana w naszym menu, co tym bardziej dziwi, że Polska jest jednym z czołowych producentów i importerów gęsiny w Unii Europejskiej.

Widać jednak pewne ożywienie na tym rynku. – Jeszcze kilka lat temu gęsina dostępna była sezonowo i głównie w formie zamrożonej. Obecnie konsumenci coraz chętniej sięgają po ten gatunek mięsa – nie tylko w restauracjach, ale i w domu, chociaż nadal jest to produkt niszowy i ma niewielki udział w całkowitej konsumpcji mięsa drobiowego – mówi Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas.

Interia Biznes podaje, że w 2001 r. statystyczny Polak spożywał rocznie ok. 17 dag gęsiny, a w 2021 r. było to już 0,5 kg, co oznacza, że mięso to cieszy się popularnością wśród polskich konsumentów. Wprawdzie nadal większość produkowanej w Polsce gęsiny wysyłana jest za granicę (głównym odbiorcą polskiej gęsiny są Niemcy, które odpowiadają za ok. 80 proc. wolumenu eksportu tego gatunku mięsa z naszego kraju), jednak coraz częściej gości ona również na polskich stołach. – W Polsce produkuje się ok. 22 tys. t gęsiny/rok i to jest raczej wartość stała od kilku lat, jednak spożycie gęsiny rośnie głównie za sprawą hodowli przyzagrodowej. Wielkie firmy muszą się wywiązać się z kontraktacji i większość produkcji wysyłają za granicę, natomiast ptaki z hodowli przyzagrodowej praktycznie wszystkie pozostają w kraju – mówi Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Akcje promocyjne

Potrawy z gęsiny pojawiają się coraz częściej w restauracjach. Jedna z największych tego typu imprez „Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina”, organizowana przez województwo kujawsko-pomorskie, oprócz tradycyjnego kiermaszu (z dużym udziałem wyrobów z gęsiny) i pokazów kulinarnych znanych restauratorów i szefów kuchni skupia ponad 200 restauracji z całej Polski, najwięcej oczywiście, bo ponad 81 z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie zazwyczaj sezonowo – od 11 listopada do końca grudnia – podawane są dania z gęsiny.

Podobną akcję „Gęsina na świętego Marcina” zainicjowała organizacja Slow Food, która zaprasza do współpracy słynnych polskich restauratorów: „Tradycyjnie wybierane są najlepsze restauracje w całej Polsce, które w tym okresie serwują przynajmniej 3 dania na bazie gęsiny”. Akcji towarzyszą również lokalne imprezy.

Licząc tylko restauracje biorące udział w obu tych akcjach, okazuje się, że mamy do w Polsce ok. 250 restauracji serwujących lokalnie dania z gęsiny.

Również samo mięso gęsi łatwiej jest kupić, zarówno bezpośrednio od hodowców, np. przez portal Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, jak i na targach, w sklepach drobiarskich lub nawet w marketach. – Od 11 listopada zaczyna się popyt na świeże gęsi, który trwa do końca grudnia, ale przez cały rok mamy w sprzedaży mrożone tuszki – mówi sprzedawca ze specjalistycznego sklepu Esz Drób z warszawskiej Hali Mirowskiej.

Przygotowanie gęsiny we własnej kuchni nie jest już takim wyzwaniem. W listopadowej prasie kulinarnej, jak również na stronach wspomnianych akcji mamy do dyspozycji wiele przepisów na gęsinę, poczynając od tradycyjnej pieczeni, przez zupy, gęsie pipki (żołądki lub nadziewane szyje), wątróbki, a na deserach kończąc. – Najważniejsze, żeby gęsi nie przesuszyć – mówi sprzedawca z Esz Drobu. – Piersi z gęsi najlepiej dzień przed pieczeniem zamarynować, ale nie od strony skóry. Skórę delikatnie naciąć i ułożyć mięso na zimnej patelni skórą do dołu. Kiedy tłuszcz się wytopi, przewrócić mięso na drugą stronę i smażyć przez kilka minut. Tak przygotowane, włożyć do piekarnika, rozgrzanego do maksymalnie 160°C, na ok. godzinę. W czasie pieczenia podlewać sosem z pieczeni lub winem.

Chów przyzagrodowy - szansa dla małych producentów

Podstawą dobrego dani jest dobry produkt, stąd gęsi z chowu zagrodowego cieszą się największym zainteresowaniem klientów i restauratorów.

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi z Wróbli k. Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie) propaguje przyzagrodowy chów gęsi w naturalnych warunkach, w niewielkich stadach, żywionych gospodarskimi paszami oraz wypasanych swobodnie na pastwiskach i łąkach. – Wspieramy małe gospodarstwa specjalizujące się w przyzagrodowym chowie gęsi lub takie, które chciałyby właśnie taką działalność rozpocząć. Mamy w dyspozycji zakład wylęgu drobiu, z którego przekazujemy pisklęta do gospodarstw zainteresowanych współpracą. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 gospodarstwami, które mają do 500 ptaków. Większych obsad nie prowadzimy, ponieważ interesuje nas chów przyzagrodowy, a nie fermowy. Fermy stosują pasze pełnoporcjowe, przemysłowe, prowadzą kontraktację na mięso i korzystają z usług pośredników, sprzedawane przez nich mięso jest tańsze niż z chowu przyzagrodowego. My wspieramy producentów, którzy prowadzą chów przyzagrodowy, stosują naturalne pasze, nie korzystają z pośredników, prowadzą własny ubój i indywidualne dostawy. Wszystko to pozwala na uzyskanie lepszego mięsa, sprzedanie go w wyższej cenie i jest możliwe w ramach RHD – mówi Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Gospodarstwa współpracujące z fundacją zlokalizowane są głównie w województwie kujawsko-pomorskim, choć zgłaszają się też zainteresowani z innych regionów Polski. Fundacja wspomaga małych przedsiębiorców nie tylko dostarczając im pisklęta, lecz także prowadząc szkolenia i ułatwiając im zbyt. Pióra trafiają za pośrednictwem fundacji do odbiorców m.in. do odbiorców z Japonii, którzy cenią sobie puch polskiej gęsi białej za wyjątkowe właściwości – miękkość, elastyczność i wytrzymałość. Kołdry z polskim pierzem są tam towarem bardzo drogim i ekskluzywnym.

Gospodarze współpracujący z fundacją mogą sprzedać swoje produkty za pośrednictwem strony fundacji – zazwyczaj zgłaszają tam gęsi, których nie sprzedali w inny sposób. Klienci zainteresowani zakupem gęsi lub wyrobów z gęsiny łatwo znajdą interesującą ich usługę, wybierając na mapie jeden z punktów usługowych pogrupowanych w odpowiednich zakładkach wg kategorii „hodowcy gęsi”, „produkty mięsne”, „gotowe dania i potrawy”. Mapa jest aktualizowana na koniec jesieni. – W tym roku jest duży popyt na gęsinę, dlatego na naszej stronie nie ma produktów. Producenci sprzedają swoje gęsi bez problemu bezpośrednio – mówi Andrzej Klonecki.

Chów przyzagrodowy jest dłuższy, ale za to znacznie tańszy. Zwierzęta mają dostęp do pasz naturalnych, ich dobrostan jest wyższy, a i klienci z miasta coraz chętniej kupują mięso szczęśliwych zwierząt. – Rachunek jest zatem prosty. Gęś fermowa to zysk dla rolnika 90 zł za sztukę (ok. 6 kg), a przyzagrodowa 200 zł. Na wyrobach zarabia się jeszcze więcej – wyroby z dwóch gęsi to wartość jednego tucznika – uważa Andrzej Konecki. – Problem ze zbytem jest tylko raz, na samym początku. Potem wieść o sprawdzonym gospodarstwie szybko rozchodzi się pocztą pantoflową i bywa, że brakuje towaru.

Część mięsa fundacja wykorzystuje podczas warsztatów kulinarnych, które organizuje dla prężnych i zainteresowanych tą tematyką kół gospodyń wiejskich. – Inwestujemy nie tylko w produkcję mięsa, ale zależy nam również w kultywowaniu i propagowaniu polskiego dziedzictwa kulinarnego. Prowadzimy warsztaty, szkolimy nie tylko z hodowli, ale i z tego, jak przetwarzać gęsinę. 98 proc. hodowców gęsi stanowią kobiety. To dla nich szansa na dodatkowy zarobek. Kobiety świetnie się uzupełniają np. w ramach kół gospodyń: jedna hoduje, inna ubije, kolejna gotuje, razem jadą sprzedawać. Na festynach sprzedają zarówno gęsi, jak i gęsinę, a także wyroby z gęsiny, zwłaszcza te tradycyjne, wpisane na listę ministerialną cieszą się dużym powodzeniem i dają lepszy zarobek – przyznaje Andrzej Klonecki.

Przyszłość gęsiny na polskim rynku

Specyfika polskiej kuchni to duży udział potraw mięsnych. „Dzisiaj spożywamy wciąż bardzo dużo wieprzowiny (41 kg), drastycznie spadło spożycie wołowiny (4 kg), której miejsce zajęło mięso drobiowe (kurczęta i indyki – 25 kg). Skoro mięso drobiowe cieszy się dzisiaj taką popularnością, skoro jeszcze kilkanaście lat temu prawie w ogóle nie jadaliśmy indyków, to skoro mamy najlepsze gęsi na świecie, być może już za 5 lat zamiast 17 gramów rocznie spożywać będziemy choćby 1 kg zdrowej gęsiny?” – pyta na portalu Slow Food Jacek Szklarek.

Jak będzie przyszłość polskiej gęsiny, rynek najbliższych lat pokaże. Dane z ostatnich lata wskazują jednak, że jest coraz lepiej. – Przez ostatnie 20 lat (2001-2021) roku spożycie gęsiny w Polsce wzrosło o 300 proc., a zainteresowanie jest coraz większe. Wśród klientów rośnie świadomość i chęć zdrowego odżywiania się. Gęsina nie jest mięsem tanim, ale smacznym i zdrowym, a świadomi konsumenci z miasta chętnie płacą więcej za wysoką jakość – podsumowuje Andrzej Klonecki.