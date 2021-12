Naczepa z trzodą chlewną wpadła do rowu

Do kolizji tira z naczepą wyładowaną świniami doszło pod Nowym Sączem.

Zdarzenie odnotowano w miejscowości Trzetrzewina, w gminie Chełmiec w Małopolsce. Zimowe warunki dały się we znaki kierowcy tira, który w naczepie transportował 180 sztuk świń. Jak relacjonuje Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu, przy zjeździe z asfaltowej jezdni na drogę dojazdową do gospodarstwa, naczepa zsunęła się do rowu.

Na szczęście nie doszło do wywrócenia pojazdu i ani kierowca, ani świnie nie ucierpiały. Za pomocą ładowarki ustabilizowano pojazd i przeładowano zwierzęta do innej ciężarówki. Potem tira wyciągnięto z powrotem na jezdnię. Na miejscu pracowali strażacy z komendy PSP w Nowym Sączu oraz OSP Niskowa.