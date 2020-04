Napój dla bohaterów trafi do lekarzy i personelu medycznego

Grupa Żywiec wyprodukowała specjalną partię bezalkoholowego napoju, który nieodpłatnie jest dystrybuowany do placówek medycznych i służb walczących z pandemią na „pierwszej linii frontu”.

Jak czytamy w informacji przesłanej przez Grupę Żywiec, pierwsze partie napoju pod nazwą "Dla bohaterów naszego Ż", trafiły już do blisko 100 placówek medycznych na terenie Polski. Firma chce w ten sposób podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym czasie dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

„Dla bohaterów naszego Ż” to bezalkoholowy napój o smaku grejpfruta z pomarańczą na bazie słodu, lemoniady owocowej i witamin. Trafi on nieodpłatnie do lekarzy, personelu medycznego i służb na terenie całej Polski, rozpoczynając od szpitali, służb miejskich i porządkowych w miejscowościach, w których zlokalizowane są browary Grupy Żywiec. Producent rozdystrybuuje ponad pół miliona opakowań napoju do wyczerpania zapasów. Napój nie jest oznakowany żadną marką, powstał wyłącznie na potrzeby tej akcji i nie będzie dostępny w regularnej sprzedaży.

Napój jest efektem wspólnej pracy Grupy Żywiec oraz jej dostawców, którzy nieodpłatnie wsparli producenta w akcji: Owens Illinois, Werner Kenkel, Kuehne+Nagel, Can Pack Metal Closures, Drukarnia Pegwan oraz Chespa.

- Chcemy wspólnie z naszymi partnerami podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym czasie codziennie dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego zrobiliśmy to, na czym znamy się najlepiej – napój, który mamy nadzieję umili chwilę odpoczynku lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz przedstawicielom innych służb – mówi Magdalena Brzezińska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Żywiec.