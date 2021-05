Nastolatek pod gruzami zawalonej stodoły

Do katastrofy budowlanej doszło w jednym z gospodarstw pod Oleśnica na Dolny Śląsku. Zawaliła się stodoła z nastolatkiem w środku.

Do zawalenia murowanej stodoły doszło wczoraj, w godzinach południowych, w miejscowości Ostrowina, w gminie Oleśnica, w woj. dolnośląskim.Jak poinformowała Gazeta Wrocławska, w chwili katastrofy w budynku znajdował się 17-letni chłopak, który utknął pod gruzami.

Według regionalnych mediów, chłopak przyjechał tam w odwiedziny do rodziny. Prawdopodobnie chciał coś naprawić, bo poszedł do stodoły z narzędziami i piłą. Nie wiadomo jeszcze, czy to wskutek jego działań budynek się zawalił. Chłopak został jednak przywalony przez cegły i drewniane belki.

Strażacy wydobyli nastolatka spod gruzów i przekazali ratownikom medycznym. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało rannego do szpitala.Wiadomo, że chłopak wskutek katastrofy doznał obrażeń nóg.