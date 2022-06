Policjanci z opoczyńskiej komendy zatrzymali do kontroli kierowcę ciągnika rolniczego, którym okazał się 14-latek. Sprawa znajdzie finał w sądzie rodzinnym.

Anonimowy kierowca powiadomił policjantów, że drogą publiczną w gminie Sławno, w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie), jedzie ciągnik, którym kieruje dziecko. Patrol ruchu drogowego niezwłocznie ruszył we wskazane miejsce i zatrzymał pojazd do kontroli.

Okazało się, że ciągnikiem kieruje 14-nastoletni chłopiec, który pomagał rodzicom w pracach polowych. Nastolatek z racji wieku nie posiadał jednak uprawnień do kierowania takim pojazdem.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel ciągnika rolniczego za dopuszczenie do kierowania pojazdem osoby, która nie ma do tego uprawnień został ukarany mandatem karnym. Natomiast sprawa kierowania przez nastolatka ciągnikiem rolniczym, zostanie przekazana pod ocenę Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opocznie." - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Przy tej okazji policjanci przestrzegają rodziców: "Pamiętajmy, że dzieci można, a wręcz należy angażować do prac domowych, ale takich które są dostosowane do wieku i możliwości dziecka i nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia najmłodszych. To dorośli decydują o rodzaju pomocy jakiej oczekują od swojej pociechy i to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za to do jakich prac zostanie zaangażowane dziecko."

O prawo jazdy kat. T (na ciągniki rolnicze) mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 lat. Kurs w ośrodku szkolenia kierowców można jednak rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku.