Nasza nowa WPR: głupota, zdrada stanu i "wielki krok naprzód"

Czy UE nadal wspiera i na ile wspiera rolników w nowej WPR? Czy rolnik będzie mógł normalnie pracować i dobrze zarabiać w nowym unijnym okresie budżetowym? Czy nowa strategia dla europejskiego rolnictwa to dalsze „zazielenianie” czy już ograniczanie produkcji rolnej?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w trakcie dzisiejszej debaty na naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego i Jarosław Sachajko, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Od lat słyszymy, że idziemy od sukcesu do sukcesu, ale tego kolejnego sukcesu nasze rolnictwo może już nie przetrwać – tak dosadnie unijne propozycje dla polskiego rolnictwa ocenia poseł Jarosław Sachajko.

- Dopłaty dla polskiego rolnika były i wciąż są niższe od średniej europejskiej, a w nowej perspektywie jeszcze spadną. To już trzecia perspektywa finansowa, od kiedy jesteśmy obecni w UE, i po raz trzeci zostaliśmy oszukani. To oznacza, że albo jesteśmy głupi, albo zdradzani. Za pierwszy razem można się zasłaniać brakiem doświadczenia i naiwnością, za drugim też mogliśmy zostać przechytrzeni, ale jeśli dajemy się oszukać w ten sam sposób po raz trzeci, to mamy już do czynienia albo z wyjątkową głupotą rządzących, albo ze zdradą stanu – argumentował w debacie Sachajko. - Dla mnie to sytuacja kuriozalna, ten rząd dostał tak olbrzymi kredyt zaufania od rolników, tymczasem w negocjacjach na forum UE premier postawił na ratowanie górnictwa. Tego górnictwa, które właśnie i tak jest likwidowane.

- Od lat obiecują nam dopłaty na poziomie francuskim, a dostajemy jeszcze mniej, niż mieliśmy. Mówią, że polscy rolnicy powinni zarabiać na OZE, a ogłaszają budowę elektrowni atomowych. Problemu nie szukajmy tylko za granicą w Brukseli, bo problem mamy głównie tu, z naszymi rządami, które nie myślą o interesie obywateli – uważa poseł Kukiz’15.

- Jesteśmy dyskryminowani i UE po raz kolejny postawiła nas do kąta – przyznał europoseł Krzysztof Jurgiel. Przy okazji przypomniał, że niedawno złożył wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący zrównania dopłat.

- Od wielu lat domagamy się tego bezskutecznie. Zapytałem więc, dlaczego przedkłada się znowu dokumenty niezgodne z Traktatem Lizbońskim, które po raz kolejny dyskryminują polskich rolników. Odpowiedzi jednak jeszcze nie otrzymałem – poinformował były minister rolnictwa. – W nowej WPR dostajemy o 875 mln euro mniej.

Według Jurgiela nowy, roczny sposób rozliczania funduszy w ramach WPR, związany z przedstawianiem planów strategicznych, nie stanowi dla naszego rządu zaskoczenia i już trwają przygotowania do takich działań. Zagrożeń w finansowaniu naszego rolnictwa europoseł upatruje raczej w ekoschematach, które warunkują otrzymanie 1/3 płatności od rezultatów produkcji i zazielenienia. W opinii europosła, Unia stawia w tej mierze zbyt wysokie wymagania.

- Musimy się bardzo zmobilizować, by skorzystać z wynegocjowanych środków, bo tą 1/3 funduszy możemy zwyczajnie stracić na ekoschematach – podkreślił Krzysztof Jurgiel. Przy okazji europoseł skrytykował też byłego ministra rolnictwa, swego następcę na tym stanowisku - Jana K. Ardanowskiego. Za co? Ano za to, iż ten odrzucił tzw. Pakt dla rolnictwa, opracowany przez Jurgiela i zaaprobowany przez premier Beate Szydło. W opinii Jugiela, realizacja owego paktu lepiej by nas przygotowała do nowych wyzwań związanych z nową WPR.

- Zielony Ład byłby być może szansą dla polskiego rolnictwa, ale przy sprawiedliwym podejściu UE do wszystkich krajów członkowskich – uważa Jarosław Sachajko. - W obecnej sytuacji ciśnie mi się jednak na usta niefortunne porównanie, którego użył Wisław Gomółka: „Stoimy nad przepaścią, ale wkrótce zrobimy wielki naprzód”.