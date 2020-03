Nie ma potwierdzenia, by zwierzęta domowe przenosiły koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie ma żadnych dowodów na to, aby SARS-CoV-2 był przenoszony przez zwierzęta domowe, a więc by psy i koty mogły być nosicielami nowego koronawirusa lub zakażać się nim od ludzi. W poniedziałek WHO potwierdziła, że szpic z Hongkongu, u którego w lutym przeprowadzono test na obecność SARS-CoV-2 nie ma koronawirusa.

Władze Hongkongu poinformowały, że po ponownych testach, objęty 14-dniową kwarantanną szpic, należący do osoby chorej na COVID-19, który w testach miał wcześniej wynik „lekko pozytywny”, nie ma koronawirusa. Ponadto w poniedziałek rzecznik wydziału rolnictwa, rybołówstwa i konserwacji Hongkongu powiedział, że nie ma żadnych dowodów na to, aby zwierzęta domowe mogły być źródłem infekcji ani by mogły zachorować na COVID-19. Właściciele czworonogów nie powinni być zaniepokojeni. Jednocześnie rzecznik zaapelował o przestrzeganie zasad higieny i nieporzucanie swoich zwierząt.

Po lutowych doniesieniach z Hongkongu o tym pojedynczym przypadku weterynarze oraz organizacje prozwierzęce informowały, że ludzie w obawie przed zarażeniem coraz częściej porzucają swoje zwierzęta lub zgłaszają się do klinik weterynaryjnych z prośbą o ich uśpienie. Apel w tej sprawie wystosował również prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, na swoim facebookowym profilu: "Niektórzy właściciele, w obawie przed koronawirusem, pozbywają się zwierząt (…). Wiem, że takie przypadki występują rzadko, ale sam fakt, że są, jest przerażający. Proszę, nie róbmy tego i nie zostawiajmy naszych pupili w tych ciężkich chwilach”.

Weterynarze podkreślają, że wskazania Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące przestrzegania higieny i mycia rąk po kontakcie z naszymi pupilami nie wynikają z potencjalnego nosicielstwa koronawirusa u zwierząt, lecz z faktu, że zwierzęta, zwłaszcza te wychodzące, mogą na swoim ciele przenosić zarazki ocierają się np. o przedmioty, których wcześniej dotknął zakażony człowiek. I będą to zarazki nie tylko koronawirusa, lecz także innych wirusów np. grypy czy salmonelli. Mycie rąk po głaskaniu zwierząt powinno być zatem naszym rutynowym działaniem nie tylko w czasie epidemii.

Wciąż trwają badania nad nowym szczepem koronawirusa, który został odkryty w 2019 roku i nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Uwaga naukowców skupiona jest teraz przede wszystkim na tym, by poznać drogi zakażania i przebieg choroby u ludzi, a także stworzyć skuteczną szczepionkę chroniącą przed COVID-19. Badania zwierząt będą zapewne prowadzone w dalszej kolejności. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy zwierzęta są rezerwuarem SARS-CoV-2, a jeśli tak, to które gatunki. W związku z tym WHO zaleca zachowanie ostrożności podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami. Przypomnijmy jednak, że wirus przede wszystkim przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową. Może również osiadać na przedmiotach i powierzchniach, z którymi osoba zakażona miała kontakt. Inne osoby mogą się zarazić, dotykając tych przedmiotów lub powierzchni, a potem oczu, nosa lub ust.

Kwarantanna a zwierzęta domowe

Sytuacją, podczas której powinniśmy zadbać o nasze zwierzęta jest kwarantanna. Jeśli zatem jesteśmy poddani 14-dniowej izolacji nie powinniśmy wychodzić z domu. Niedozwolone są wówczas wyjścia po zakupy lub na spacer z psem. Powinniśmy upewnić się, że mamy na ten czas odpowiednią ilość jedzenia dla zwierząt oraz ewentualnie leków, jeśli przyjmują je na stałe, a nasz pies będzie wyprowadzany przez rodzinę, znajomych lub sąsiadów z zachowaniem należytej ostrożności. Jeśli nie mamy możliwości, by psem zaopiekowali się znajomi lub rodzina, wówczas można oddać czworonoga do hotelu lub poprosić miejscowe organizacje zwierzęce o pomoc w zorganizowaniu tymczasowego miejsca dla naszego pupila. Wiele osób w mediach społecznościowych oferuje swoją bezpłatną pomoc w tym trudnym czasie. Niektóre osoby są gotowe bezpłatnie przyjąć psa lub kota, oferują także możliwość spacerów lub zrobienia zakupów.