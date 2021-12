Nie ustają protesty przeciw budowie CPK. Mieszkańcy żądają jasnych deklaracji

Z jajami i obornikiem ruszyli wczoraj mieszkańcy wsi, które zniknąć mają z powierzchni ziemi w związku z planami budowy lotniska, na obrady Rady Społecznej CPK, które odbyły się w Baranowie. Protestujących wspierał lider AGROunii Michał Kołodziejczak.

Mieszkańcy wsi sprzeciwiający się budowie Centralnego Portu Lotniczego, do których po raz kolejny dołączył wczoraj lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, protestowali wczoraj przed remizą OSP w Baranowie, gdzie przy zamkniętych drzwiach z przedstawicielami strony rządowej obradowała Społeczna Rada CPK. Protestujący wtargnęli do gmachu domagając się konkretów w sprawie planowanych wykupów ziemi.

Protest miał gwałtowny przebieg, wzburzeni uczestnicy mieli w rękach jaja, który rzucili na stół przy którym zasiadali uczestnicy obrad - relacjonuje Polsat News. Mimo zażartej dyskusji, protestujący nie usłyszeli nic, co uspokoiłoby nastroje. Wychodzących uczestników obrad protestujący próbowali obrzucić obornikiem. Na obradach miał być obecny Mikołaj Wild, szef spółki CPK, który miał przedstawić szczegółowe plany lokalizacji, ale na spotkanie nie przybył. Protestujący domagali się, by na rozmowy z mieszkańcami przyjechali pełnomocnik rządu Marcin Horała oraz szef spółki Mikołaj Wild.

W opinii protestujących, Rada Społeczna nie reprezentuje już interesów mieszkańców, a konsultacje społeczne projektu są jedynie pozorowane.

-Jako mieszkańcy, jesteśmy oburzeni, że spotkanie organizowane jest w taki sposób, by wzięła w nim udział jak najmniejsza liczba uczestników. Zabraknie miejsca dla nas, wspierających nas organizacji, a nawet posłów czy senatorów RP." - napisał do nas Tadeusz Szymańczak, lider protestujących mieszkańców i znany z naszych łamów plantator kukurydzy przed planowanymi obradami.

"Przedstawiciele spółki obawiają się zapewne niewygodnych pytań, np. o brak stabilnej podstawy prawnej – regulacji porządkujących planowany sposób przeprowadzenia masowych wywłaszczeń, brak opinii Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska, brak raportu z prowadzonych badań środowiskowych, brak rzetelnego programu finansowania inwestycji, brak realnych harmonogramów planowanych prac, brak pomysłu na docelową strukturę udziałowców. Przedstawiciele spółki CPK udają konsultacje i unikają otwartego dialogu. Widzimy jak nasze prawa – prawa obywateli RP i UE – są konsekwentnie naruszane, omijane i naginane. Zamiast informacji otrzymujemy monotonny, nachalny przekaz propagandowy. Jesteśmy przekonani, że CPK w kształcie, jaki prezentuje spółka celowa, nigdy nie powstanie. Zbyt wielka jest skala opóźnień i zbyt chaotyczny sposób realizacji, by przedsięwzięcie to – w obecnych warunkach rynkowych – miało jakiekolwiek szanse powodzenia. Na przeszkodzie nie stoimy my, lecz wzorowa nieudolność osób odpowiedzialnych za realizację projektu CPK. Zamiast pracować dla dobra naszego państwa, skupiają się oni na pozorowanych działaniach i wydawaniu gigantycznych funduszy. To marnotrawstwo boli nas dodatkowo. Wiemy, że czekają nas wywłaszczenia, a w zamian nie powstanie nic wartościowego, więc ogół społeczeństwa na tym nie skorzysta – przeciwnie, wszyscy Polacy przez długie lata będą spłacać ten pomnik głupoty i pychy. Nad naszymi głowami podejmowane będą decyzje, które prawdopodobnie na zawsze zmienią nasze życie. Gdy wyhodowana z kompleksów – zamiast z prawdziwych potrzeb państwa – przeskalowana i zbędna, za to wybitnie kosztowna inwestycja infrastrukturalna, planowana bez biznesowego uzasadnienia, przepchnięta zostanie do kolejnego etapu." - czytamy też we wspomnianym liście, zapowiadającym protest w Baranowie.

Przeciwni inwestycji mieszkańcy wyrażali wczoraj przekonanie, że CPK w rzeczywistości nigdy nie powstanie, a powołana do jej realizacji spółka ma jedynie za zadanie wykup ich ziemi za bezcen. Rolnicy wskazują, że zgodnie z planami zabetonowane miałyby zostać najwartościowsze rolniczo ziemie na Mazowszu, w tym grunty 1 i 2 klasy, które w świetle prawa znajdują się pod szczególną ochroną. Mieszkańcy wsi dosyć mają życia w ciągłej niepewności, bez możliwości jakichkolwiek planów przyszłość, w poczuciu że w każdej chwili mogą stracić dorobek życia.

Wczorajszy protest to także efekt wczorajszego wystąpienia Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, który na konferencji prasowej poinformował, że nowe lotnisko zajmie około 41 km kwadratowych powierzchni. Według szacunków na tym obszarze znajduje się teraz 520 budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez ponad tysiąc osób.

CPK "Solidarność" ma od północy sięgać miejscowości Szymanów i Kaski, od zachodu miejscowości Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach, na południu Janówka i Starego Drzewicza, a od wschodu granicą ma być ul. Południowa w Starej Pułapinie. CPK zajmie więc w całości teren 9 wsi, a częściowo kilkunastu innych. W sumie problemy ewentualnych wywłaszczeń dotykają ponad 20 wsi. Horała stwierdził też, że wybrana lokalizacja spełnia wymogi środowiskowe, wymogi techniczne i ma uzasadnienie ekonomiczne.

Mikołaj Wild zamieścił dziś w mediach społecznościowych komentarz do wczorajszego protestu w Baranowie: "Osoby podające się za mieszkańców pod wodzą @EKOlodziejczak_ zaatakowały pracowników #CPK zaproszonych przez Radę Społeczną. Od dzisiaj RS przestaje być dla nas partnerem w dialogu, skoro nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa naszym ludziom. Odmawiamy udziału w „ustawkach”."

Wild poinformował również, że od dziś spółka będzie się z mieszkańcami kontaktować indywidualnie.