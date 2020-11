Nielegalna fabryka papierosów w zakładzie rolno-hodowlanym

Policjanci zarekwirowali maszyny za 2,5 mln zł oraz tytoń i papierosy warte 16 mln zł.

Nielegalna wytwórnia wyrobów tytoniowych działała na wielką skalę w istniejącym zakładzie rolno-hodowlanym w Wielkopolsce. Produkowane w niej papierosy trafiały zarówno na rynek krajowy, jak i za granicę. Policja zatrzymała 10 osób zamieszanych w proceder.



Zorganizowaną grupę przestępczą, która uruchomiła fabrykę, rozbili wspólnie funkcjonariusze opolskiego CBŚP, KAS i Prokuratury Krajowej. Gdy służby wkroczyły na teren gospodarstwa w Wielkopolsce, zaskoczyły 10 osób w trakcie produkcji papierosów. Zatrzymani to 3 Polaków i 7 Białorusinów. Dwóch z nich próbowało uciec specjalnym, zamaskowanym kanałem prowadzącym poza posesję.



W budynkach gospodarczych funkcjonariusze odkryli dwie działające linie technologiczne do produkcji papierosów, w tym specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów. Według ekspertów zabezpieczone urządzenia miały wydajność około 2 tys. papierosów na minutę, co pozwalało wyprodukować dziennie ok. 1,2 mln, a w skali miesiąca przeszło 25 mln sztuk papierosów. W trakcie akcji przejęto również m.in. urządzenia służące do suszenia i rozdrabniania tytoniu. Wartość wszystkich zabezpieczonych maszyn oszacowano łącznie na kwotę blisko 2,5 mln zł.



Na miejscu zabezpieczono również ponad 4,8 mln sztuk papierosów różnych marek, prawie 18 ton tytoniu oraz półprodukty służące do produkcji wyrobów tytoniowych. Wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 16 mln zł. Ze wstępnych szacunków wynika, że gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby wynieść ponad 24 mln zł.



Zatrzymane w nielegalnej fabryce osoby doprowadzono do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Wobec 9 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a jedną osobę objęto dozorem policyjnym.



Według ustaleń prokuratury, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali od stycznia 2020 roku na terenie kilku miejscowości w Polsce. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego od zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę ponad 19 mln złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy ustalają powiązania biznesowe gangu i krąg odbiorców trefnych wyrobów tytoniowych.