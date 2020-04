Nielegalna wytwórnia wyrobów akcyzowych w gospodarstwie

Aparaturę do pędzenia bimbru i urządzenia do rozdrabniania tytoniu, oraz surowce i gotowe nielegalne wyroby tytoniowe i alkohol znaleźli policjanci na prywatnej posesji pod Lublinem.

500 kg nielegalnego suszu tytoniowego, gotową krajankę i maszynę do krojenia liści ujawnili policjanci w jednym z gospodarstw w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie. Oprócz tego zabezpieczyli 400 litrów zacieru, kilkanaście litrów gotowego bimbru i aparaturę do produkcji alkoholu.



Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, nielegalna wytwórnia wyrobów akcyzowych mieściła się w stodole. Na jej trop wpadli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Czynności na miejscu trwały kilka godzin. Jak wynika z obliczeń policjantów, gdyby nielegalny towar trafił na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności podatkowych wyniosłyby blisko 270 tys. złotych.



W sprawie zatrzymano 58-letniego właściciela gospodarstwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Przyznał się do zarzucanych przewinień. „Posiadanie wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz wprowadzanie ich do obrotu stanowi naruszenie przepisów karno-skarbowych i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, karą grzywny i przepadkiem nielegalnego towaru.” – informuje policja.