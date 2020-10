Nielegalne pestycydy w tirze z Ukrainy

Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt do Polski 25 kg środków chwastobójczych.

Próbę przemytu nielegalnych środków ochrony roślin udaremnili funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Hrebennem (woj. lubelskie). Pestycydy znaleźli podczas kontroli samochodu ciężarowego wjeżdżającego do Polski z Ukrainy.

Kontrabanda była ukryta w kabinie kierowcy oraz w schowku pod naczepą. Niewiadomego składu i pochodzenia chemikalia przewożone były w opakowaniach bez etykiet i instrukcji użycia. Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie 25 litrów nieznanych preparatów.

"Kierowca ciężarówki przyznał, że są to środki chwastobójcze. Wyjaśnił, że o przewiezienie ich do Polski poprosił go mieszkający na Ukrainie kolega" - czytamy w komunikacie KAS.

Przeciwko kierowcy funkcjonariusze KAS wszczęli postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary grzywny mężczyzna wpłacił 400 złotych. Nielegalne środki chemiczne trafiły do magazynu KAS i wkrótce zostaną zniszczone.