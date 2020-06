Nielegalne połowy węgorzy w Zatoce Puckiej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie wyłowili z wód Zatoki Puckiej nielegalnie zastawione pułapki do połowu węgorzy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej patrolujący łodzią Zatokę Pucką, zauważyli dwie tyki rybackie z nieprawidłowymi oznaczeniami. „Z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i wątpliwości odnośnie legalności zestawu, funkcjonariusze skontrolowali urządzenia połowowe. Stwierdzono brak oznaczeń jednostki, do której należał zestaw” – relacjonują strażnicy.

Po wyciągnięciu tyk i kotwic okazało się, że przymocowano do nich linkami plastikowe rury wraz z siatką umieszczoną wewnątrz każdej z nich. To zaś typowy zestaw wykorzystywany do nielegalnego połowu węgorzy.

Łącznie funkcjonariusze wyłowili 23 takie pułapki. Sprzęt kłusowniczy został zabezpieczony. Teraz sprawą zajmie się Urząd Morski w Gdyni, który spróbuje doprowadzić do ustalenia i ukarania sprawców nielegalnych połowów.